Tennis: Torneo Merida, Giorgi e Cocciaretto ai quarti

La 31enne di Macerata elimina Parrizas Diaz, l'altra azzurra si impone sulla Wang MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) – Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto hanno centrato l'ingresso nei quarti di finale del "Merida Open Akron", Wta 250 da 259.303 dollari in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, nella notte italiana si è imposta 7-6(5) 6-2, in un'ora e 52 minuti di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 79 del mondo. Venerdì Giorgi si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente della sfida – in programma la prossima notte in Italia – tra la russa Varvara Gracheva e la statunitense Sloane Stephens, seconda favorita del seeding. Ai quarti anche Cocciaretto. La 22enne di Fermo, numero 54 Wta e settima testa di serie, ha invece regolato 6-4 6-2, in un'ora e tredici minuti, la cinese Xinyu Wang, numero 67 del mondo. Prossima avversaria – sempre venerdì – la vincitrice del match tra la belga Ysaline Bonaventure e la ceca Katerina Siniakova, quarta forza del tabellone. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO McNally (Usa) b. Volynets (Usa) 6-3 6-0 Birrell (Aus) b. Wang (Chn) 6-3 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Feb-23 08:50