Tennis: Torneo Rio de Janeiro, Norrie ai quarti

Affronterà Dellien che ha eliminato Molcan RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Cameron Norrie stacca il biglietto per i quarti di finale del "Rio Open presented by Claro", Atp 500 da 2.178.980 dollari che si disputa sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. Il 27enne britannico, seconda forza del torneo, si impone per 7-5 7-5 su Thiago Monteiro e per un posto in semifinale se la vedrà con Hugo Dellien, vittorioso in rimonta per 1-6 6-2 6-2 sullo slovacco Alex Molcan, nono favorito del seeding. RISULTATI 1^ TURNO Lajovic (Srb) b. Schwartzman (Arg, 5) 6-1 6-4 Baez (Arg, 6) b. Bellucci (Bra) 6-3 6-2 Ramos-Vinolas (Esp, 7) b. Etcheverry (Arg) 5-7 6-4 6-4 Zapata Miralles (Esp) b. Munar (Esp) 6-3 7-5 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Feb-23 08:51