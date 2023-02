Calcio: Conference. Lazio, Tare “Az Alkmaar forte e con qualità”

"Gli olandesi hanno elementi che possono mettere in difficoltà tutti", dice il ds dei biancocelesti ROMA (ITALPRESS) – "L'AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L'obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale". Questo il commento del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, dopo il sorteggio degli ottavi di Conference. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 24-Feb-23 15:34