Calcio: Cremonese. Ferrari “Noi ci crediamo, una vittoria per la svolta”

"Questo è davvero un bel gruppo, daremo tutto per la salvezza", dice il difensore CREMONA (ITALPRESS) – "Sono arrivato a Cremona con molto piacere, è stata una mia precisa scelta e sono contentissimo. Qui ho trovato davvero un bel gruppo". Così il difensore della Cremonese, Alex Ferrari, arrivato in grigiorosso a gennaio dopo una prima parte della stagione con la Sampdoria. Situazione complicata anche a Genova, ma il giocatore non ha paura delle difficoltà e continua a crederci così come tutto il gruppo che martedì sarà chiamato a un match difficile contro la Roma. "Ci stiamo preparando lavorando duro, come ogni settimana, credendo in quello che facciamo e cercando di mettere in pratica quello che ci chiede mister Ballardini. Con lui – spiega Ferrari – mi trovo molto bene: ti dà sicurezza, tranquillità, in un gruppo così giovane serve. Soprattutto sa indirizzare le partite come vuole lui. Come dicevo, con un gruppo giovane come il nostro è importante". C'è sempre stato Totti tra i suoi giocatori preferiti. "Per il fatto che era una bandiera, ha giocato sempre per la stessa squadra e quella di diventare una bandiera è qualcosa che mi piace particolarmente. Poi ce ne sono stati altri, nel mio ruolo, che mi hanno ispirato come Cannavaro e Nesta. Di Cannavaro ricordo ancora l'anticipo di petto che fece ai Mondiali contro la Germania". In Coppa Italia la Cremonese ha vinto a Roma, martedì si gioca allo Zini. "Le aspettative per la sfida contro la Roma sono quelle di sempre, noi lavoriamo sempre per raccogliere più punti possibili, lavoriamo bene per cercare di fare tutto per il nostro obiettivo, che è la salvezza. Questo è davvero un buon gruppo. Quello che ci manca per fare il salto è la vittoria, se riuscissimo a raggiungerla potremmo lavorare meglio, con fiducia. E la fiducia è quello che un po' ci manca". Con la Roma non sarà facile e se Ferrari potesse togliere un giocatore a Mourinho…sceglierebbe "Dybala, le qualità che ha fanno la differenza. Se dovesse riposare qualcuno preferirei fosse lui…". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 24-Feb-23 19:21