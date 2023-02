Calcio: Svezia. Problemi salute, Eriksson lascia incarico ds Karlstad

Il 75enne ex tecnico di Roma, Lazio e Samp ricopriva quel ruolo da dicembre STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Sven Goran Eriksson è costretto a fare un passo indietro. Il 75enne ex allenatore di Roma, Fiorentina, Lazio e Samp, ha annunciato di dover rinunciare al ruolo di direttore sportivo del Karlstad, club svedese di terza divisione, che aveva iniziato a ricoprire dallo scorso dicembre. "Ho scelto di limitare i miei incarichi per il momento, a causa di problemi di salute che sono sotto approfondimento – le parole di Eriksson – Ora mi concentrerò su salute e famiglia. Vi ringrazio per tutto il supporto e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy". Eriksson si era unito al Karlstad un anno fa come consulente, poi a fine 2022 la promozione a ds. La sua ultima esperienza in panchina risale invece al 2018, come ct delle Filippine. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 24-Feb-23 19:44