F1: Test Bahrain. Sainz il più veloce nella prima sessione del Day 2

Lo spagnolo della Ferrari precede sul circuito di Sakhir Sargeant e Alonso SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Carlos Sainz è stato il più veloce nella prima sessione del secondo giorno di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Lo spagnolo della Ferrari ha girato in 1'32"486, precedendo la Williams dell'americano Logan Sargeant e la Aston Martin del suo connazionale Fernando Alonso, distanziati rispettivamente di 63 e 483 millesimi. Quarto il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo) davanti al danese Kevin Magnussen (Haas) ed al francese Esteban Ocon (Alpine); chiudono la top ten di metà giornata il messicano Sergio Perez (Red Bull), i britannici Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) e il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Non hanno girato il campione del mondo in carica, l'olandese Max Verstappen (RedBull), e l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, che saranno in pista nella sessione pomeridiana (13.15-17.30). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Feb-23 12:54