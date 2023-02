Semplici “Valori importanti e grande pubblico per salvezza Spezia”

"Con i ragazzi sono stato chiaro, dovremo fare la gara su ogni campo", dice il neo-tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) – Leonardo Semplici riparte dallo Spezia. Il club lo ha scelto al posto dell'esonerato Luca Gotti con il compito di portare Nzola e compagni alla salvezza. "Sono felicissimo di essere approdato in una piazza così importante, per questo ringrazio la proprietà e i dirigenti che mi hanno dato questa opportunità. Ho trovato un gruppo molto coeso e unito, credo sia l'aspetto più importante. Conosco questa piazza, ci ho giocato contro in Serie B e in A, la tifoseria è un aspetto determinante per i risultati avuti fin qui". Va da sè che, essendoci stato un esonero, arriva in un momento in cui la squadra non sta raccogliendo risultati, tanto da veder il suo vantaggio sulla terzultima ridotto ad appena due punti. "Questa rosa ha qualità importanti, dobbiamo ripartire da quello. Ho conosciuto i ragazzi, ho trovato grande disponibilità, c'è il desiderio di tornare a essere quella squadra che ha fatto ottime cose e questo è l'aspetto più importante. I numeri poi parlano chiaro, ma con il lavoro penso di poter dare un indirizzo alla squadra sia offensivamente che difensivamente, per segnare di più e di essere più ermetici". Sul sistema di gioco idee chiare, nella consapevolezza che non c'è un modulo fisso. "Da vent'anni faccio questa professione, ho giocato quasi sempre a quattro e con la Spal sono passato a tre. Avevo giocatori con quelle caratteristiche e il discorso è cambiato, se hai Lazzari giochi per sfruttarlo. Non sarà importante il modulo ma come lo svolgeremo, i concetti che verranno trasferiti, l'occupazione degli spazi". Il reparto offensivo ha qualità ed è una risoprsa da sfruttare. "Da quello che ho visto dalla tv la squadra è in buona condizione. I due attaccanti (Nzola e Shomurodov) per me hanno grande valore, bisognerà trovare gli equilibri per dare quell'apporto che tutti si aspettano". Sarà importante lavorare anche sull'aspetto mentale. "Quando subentri in una situazione così in un percorso iniziato da altri, è difficile capire da subito le esigenze dei ragazzi. Dovremo lavorare su tutte le qualità dei calciatori, io penso ad esaltare le loro qualità, aiutandoli ad essere spregiudicati nel modo in cui hanno raggiunto i risultati". La salveza si raggiunge partita dopo partita, senza guardare il calendario fissando obiettivi in determinate sfide. "Molti parlano degli scontri diretti, ma non c'è una formula precisa, nel contesto e in ogni gara dovremo provare a rubare a tutti, questa è una squadra con qualità. Quando ho parlato con i ragazzi sono stato chiaro, lo Spezia dovrà fare la gara su ogni campo", spiega Semplici che chiede tempo per capire bene come incidere mentalmente sul suo gruppo. "Tre allenamenti sono pochi per capire le situazioni che si sono create. Quando i direttori mi hanno chiamato sono stato felicissimo, secondo me la squadra ha dei valori e nel percorso di un campionato capitano questi periodi. L'aspetto psicologico è il più importante per me, quando subentri devi entrare subito nella testa dei ragazzi, creando un rapporto di stima. Cercherò di creare un clima che sia propenso ad arrivare all'obiettivo". Tornando sui tifosi, Semplici sottolinea di aver conosciuto il pubblico dello Spezia "da avversario, conosco la loro vicinanza e il loro attaccamento. La cosa che chiedo è di continuare a star vicino a questi ragazzi. Cercheremo di aprire al pubblico un allenamento a settimana, per essere ancora più vicini a loro". Il debutto domenica a Udine. "Una società che lavora da tanto tempo in una certa maniera, hanno avuto una partenza straordinaria, anche oltre le aspettative, sono forti, con valori, con caratteristiche abbastanza precise, forti fisicamente e con individualità di ottima tecnica. Sarà difficile, ma siamo consapevoli delle nostre qualità", conclude Semplici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). el/ari/red 24-Feb-23 13:28