Superbike: Bautista domina la prima giornata del Mondiale in Australia

Lo spagnolo della Ducati precede nelle prime libere Locatelli e Lecuona PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Subito nel segno di Alvaro Bautista. La prima giornata del Mondiale Superbike 2023 al Phillip Island Grand Prix Circuit e valida per il Round Grand Ridge Brewery d'Australia vede il dominio dell'iridato spagnolo del team Aruba.it Racing-Ducati. Mezzo secondo di margine per Bautista che mette in mostra un gran passo su una pista dove ha già trionfato cinque volte. Quarto tempo nel combinato per il suo compagno di box Michael Ruben Rinaldi, che negli ultimi dieci minuti della FP2 ha dovuto fare i conti con un problema tecnico alla fine della corsia box. Secondo crono per Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), caduto nelle fasi finali della FP2 in curva 10 ma senza conseguenze. Tanta fatica invece per il campione del mondo 2021, il turco Toprak Razgatlioglu, decimo nel combinato e ultimo pilota Yamaha in FP2. Terzo tempo per Honda e lo spagnolo Iker Lecuona (Team HRC), mentre il suo collega di scuderia Xavi Vierge è soltanto 16°. Giornata difficile per la Kawasaki: Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) in FP2 ha lavorato sull'anteriore della sua moto. Il nordirlandese non è riuscito a migliorarsi nel combinato e a fine giornata è quinto. Ottavo crono per Alex Lowes. Nel team ufficiale BMW, Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha saltato la maggior parte della FP2 per un problema tecnico. Il pilota inglese è tornato in pista nel finale del turno ed è 15° nel combinato. Caduta in FP1 per il suo compagno di box Michael van der Mark che al termine del venerdì australiano è sesto. Bella giornata per gli indipendenti: Philipp Oettl (Team GoEleven) è settimo, Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) è nono. Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) è 14esimo, Axel Bassani (Motocorsa Racing) in sella alla Ducati Panigale V4R è 17esimo. Il sabato 'aussie' prevede le terze libere, la Superpole e gara-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Feb-23 09:45