Tennis: Torneo Dubai, finale Swiatek-Krejcikova

La polacca cercherà la rivincita dopo la sconfitta a Ostrava DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Saranno Iga Swiatek e Barbora Krejcikova ad affrontarsi in finale al "Duty Free Tennis Championships", primo Wta 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La polacca, numero uno del mondo e del tabellone, nonostante qualche sintomo influenzale si sbarazza per 6-4 6-2 di Coco Gauff e punta ora al 13esimo titolo della carriera, il secondo di fila dopo quello conquistato a Doha sabato scorso. Di fronte, però, avrà la campionessa del Roland Garros 2021, Barbora Krejcikova, che ha avuto la meglio per 6-1 5-7 6-0 sulla statunitense Jessica Pegula, terza favorita del seeding. La 27enne ceca, alla nona finale nel circuito maggiore (5 i titoli finora conquistati), proverà a ripetere l'impresa dell'ottobre scorso quando sconfisse la Swiatek in rimonta e dopo oltre tre ore di gioco nell'ultimo atto del torneo di Ostrava. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Feb-23 19:31