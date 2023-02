Gasperini “Il Milan si è ripreso, ma abbiamo le qualità per far male”

"La sconfitta con il Lecce ci ha dato fastidio", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "Arriviamo a questa gara dopo la sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione. Il Milan ha cercato soluzioni dopo un periodo problematico che hanno dato risultati, ma è un campionato equilibrato – a parte il Napoli – tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del campionato". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani sera contro il Milan. "Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione importante come ci è già capitato di fare". Detto che spera di recuperare Zapata e Pasalic "per la prossima settimana", sui blackout della sua squadra dice: "Se prendi gol dopo quattro minuti ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti ma se vai a vedere i numeri contro il Lecce sono tutti a nostro favore". Il tecnico ha poi analizzato l'eventualità di giocare col tridente: "Variamo tra questi due moduli – dice riferendosi anche al 3-4-1-2 – può essere così dall'inizio o a gara in corso. È tutto da valutare, abbiamo fatto buone partite e alcune in cui sembravamo essere in ritardo. Per fare bene dobbiamo essere competitivi e andare forte". Tra le armi del Milan anche la vlocità di giocatori come Hernandez e Leao. "E' vero, ma anche noi abbiamo delle qualità per poter far male al Milan. Io sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto su come riusciremo ad esprimerci", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 25-Feb-23 14:31