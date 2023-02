Sottil “Con lo Spezia serve gara da Udinese e l’aiuto dei tifosi”

"Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi" UDINE (ITALPRESS) – "Per Ebosse ci dispiace moltissimo, perché Enzo è un giocatore forte ed un bravissimo ragazzo, che si è inserito subito nella dimensione Udinese. Gli auguro di recuperare il più velocemente possibile. Lo aspettiamo a braccia aperte". Va al suo difensore, vittima di un grande infortunio al ginocchio, il primo pensiero di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, nella conferenza stampa di presentazione del match interno contro lo Spezia. "La settimana è stata intensa – prosegue il tecnico dei friulani – tanto lavoro e concentrazione per preparare al meglio la partita di domani. Aver recuperato Perez e Masina è un bene: più giocatori sono disponibili e meglio è per tutto, per la squadra, la qualità e l'intensità degli allenamenti, la cosa più importante. La competizione quotidiana con il gruppo al completo è più allenante e stimolante, oltre a darmi più scelte per gestire la partita". Sottil si è poi soffermato su due giocatori in particolare, Pereyra e Thauvin: "L'ho già detto tante volte, Pereyra è un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto. Deve solo perfezionare la condizione fisica, ma manca pochissimo". "Thauvin sta ritrovando la condizione migliore, lavora con intensità ed entusiasmo. È un giocatore tecnico che a cui piace uscire e manovrare l'azione, con un bel tiro e capacità di inserimento. Anche con lui un'arma in più sia per iniziare la partita sia in corsa", ha aggiunto l'allenatore dei friulani. Lo Spezia, del neo tecnico Semplici, che domani sarà all'esordio sulla panchina degli aquilotti, sta attraversando un momento molto complicato e nelle ultime cinque partite ha raccolto un solo punto: "Sono una buonissima squadra – commenta Sottil – hanno una rosa molto competitiva come ho detto anche all'andata. Hanno problemi di classifica, tanto che hanno cambiato l'allenatore in questi giorni, Semplici conosce bene la categoria, porterà idee, concetti ed entusiasmo. Mi aspetto quindi un'altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e secondo me l'abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischia di entrare in un trend negativo che non ha senso e modo di esserci. Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi". Infine, l'allenatore bianconero ha voluto evidenziare la vicinanza dei tifosi: "Non avevo dubbi del loro affetto. Sono un uomo di calcio, so benissimo che le sensazioni del tifoso sono in base al periodo, ma il popolo friulano ha dentro di sè l'amore per la squadra e lo dimostra con intelligenza, cultura e affetto. Domani dobbiamo fare una partita da Udinese, chiedo a loro di starci vicino e rendere la Dacia Arena una bolgia. Noi che siamo gli attori principali dovremo trascinarli con una prestazione di livello", conclude Sottil. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 25-Feb-23 14:28