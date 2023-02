Argento De Fabiani-Pellegrino nella team sprint ai mondiali di Planica

Oro alla Norvegia e bronzo alla Francia PLANICA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani trionfano nella team Sprint a tecnica libera dei Mondiali di Planica. I due azzurri sono medaglia d'argento grazie ad una gara superba e sempre condotta in controllo, fino all'assalto finale. Per quasi tutti i sei giri della gara, l'Italia si è mantenuta al terzo posto, alle spalle di Norvegia e Francia, con Francesco De Fabiani molto veloce e Federico Pellegrino a trattenere l'energie per il finale. Succede tutto all'ultimo giro, quando Pellegrino supera e distanzia Richard Jouve per andare ad attaccare Johannes Klaebo. L'azzurro affianca il supercampione norvegese, che accelera e si allontana di qualche metro. Pellegrino continua ad incalzarlo, ma non riesce a superarlo e va a tagliare il traguardo con 2"48 di ritardo per un argento che apre il medagliere azzurro. La Francia si deve accontentare del bronzo, mentre per l Norvegia si tratta dell'ennesimo oro. La vittoria nella gara femminile va alla Svezia, che chiude con il tempo di 19'40"73, ben 2"42 meglio della Norvegia e 5"33 prima degli Usa. Italia decima, con Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno a 1'15"93 dalle vincitrici. – foto: image (ITALPRESS). pc/red 26-Feb-23 14:56