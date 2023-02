Bologna, Orsolini “Messo sotto l’Inter, cauti per l’Europa”

BOLOGNA (ITALPRESS) "Una partita in cui sono successe mille cose, siamo riusciti a mettere sotto l'Inter giocando un ottimo calcio". Queste le parole di Riccardo Orsolini, autore del gol che è valso la vittoria per 1-0 da parte del Bologna contro l'Inter. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'esterno rossoblu ha analizzato il successo dei suoi che adesso si affacciano concretamente alle zone europee della classifica: "È stata una partita incredibile. Abbiamo messo sotto l'Inter, proponendo un buon calcio e giocando bene. Non avevo mai segnato ai nerazzurri, sono molto emozionato per quello che stiamo facendo. Per il gol complimenti anche a Schouten per la palla che mi ha dato, poi sono stato bravo a metterla sotto la traversa. Il mio rendimento? È merito della squadra, che resta la priorità per me e per gli altri. Chiunque gioca può dire la sua in questo gruppo, ma per l'Europa restiamo cauti". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 26-Feb-23 15:00