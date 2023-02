Inzaghi “Primo tempo Inter insufficiente”

Per il tecnico nerazzurro alla squadra è mancata lucidità BOLOGNA (ITALPRESS) – "In queste gare servono lucidità e freddezza maggiori, oggi paghiamo un primo tempo insufficiente". Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in seguito alla sconfitta per 1-0 arrivata nel match della ventiquattresima giornata di Serie A contro il Bologna. "Abbiamo fatto un primo tempo insufficiente, con un approccio non dei migliori. Nel secondo tempo siamo migliorati, ma senza riuscire a sbloccarla. Abbiamo creato troppo poco, con le condizioni del campo che non hanno aiutato molto il gioco nostro così come quello del Bologna. In queste partite servono maggiori lucidità e freddezza. Se fossimo andati in vantaggio con Dzeko e Calhanoglu staremo parlando di un'altra partita, che avremmo anche potuto gestire meglio. La stanchezza post Champions? Gli impegni europei portano via tante energie. A tre giorni di distanza dalla partita col Porto ho preferito far riposare qualcuno, ma indipendentemente da questo bisognava fare meglio oggi. In trasferta dobbiamo fare di più". "A San Siro abbiamo maggiore certezze anche per la presenza dei nostri tifosi. Dovevamo essere più bravi in corsa e determinazione, complimenti comunque al Bologna che ha fatto un'ottima gara. Al di là del risultato di oggi dobbiamo restare concentrati, anche se abbiamo subito una sconfitta che fa male. Dobbiamo concentrarci su noi stessi in vista del ritorno col Porto, per poi tornare a capofitto sul campionato" conclude. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 26-Feb-23 15:19