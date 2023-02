Paulo Sousa “Salernitana in crescita, possiamo fare di più”

Il tecnico commenta il suo primo successo da allenatore granata SALERNO (ITALPRESS) – "Siamo ancora molto lontani da quello che possiamo fare, non è che dopo una vittoria siamo tutti bravi. Abbiamo giocato con una squadra matura che ci ha creato diverse difficoltà, difensivamente è stato difficile con il Monza, abbiamo speso energie ma siamo stati bene in campo per quasi tutta partita". E' l'analisi del tecnico della Salernitana Paulo Sousa che commenta così il successo ottenuto dai granata in casa con il Monza. "Dopo il grande gol di Coulibaly siamo cresciuti ancora di più in fiducia e convinzione – spiega a Dazn l'allenatore -. La squadra è in crescita, chi è entrato ha dato ritmo e intensità, a livello tattico abbiamo fatto bene e si è vista una grande intesa tra chi giocava e chi stava fuori e anche con il pubblico: Continuando così possiamo fare un'impresa che è salvarci e continuare il nostro progetto in Serie A". Per l'allenatore portoghese si tratta della prima vittoria sulla panchina della Salernitana che coincide anche con il recupero di alcuni giocatori importanti come Maggiore e Mazzocchi. "Per questo c'è fiducia e c'è anche per quello che i ragazzi mi fanno vedere in settimana. Sono tutti pronti, anche con quelli che entrano in campo possiamo mantenere il livello sia quando la squadra non ha palla, che in contropiede dove facciamo bene. Dobbiamo migliorare tantissimo sul palleggio, sull'uscita dalla pressione, ma è un qualcosa che stiamo proponendo. Candreva? E' un giocatore molto intelligente. Sa giocare di spalle, ha i tempi giusti per ricevere la palla, aiuta il compagno dando una linea di passaggio dove possiamo uscire dalle linee di pressione, comunica con gli esterni, è un giocatore fondamentale" afferma Paulo Sousa. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xc9/pc/red 26-Feb-23 17:46