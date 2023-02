Salernitana, Candreva “Vittoria importante, ma è un punto di partenza”

Il centrocampista granata ha firmato la rete del 3-0 SALERNO (ITALPRESS) – "E' importante aver vinto, ci mancava questa vittoria e ci mancava giocar bene. Questo però deve essere un punto di partenza, non abbiamo fatto niente". Lo dice il centrocampista della Salernitana, Antonio Candreva, dopo il successo dei granata all'Arechi sul Monza. "Siamo contenti di aver riportato l'entusiasmo che era mancato nelle ultime settimane. Oggi lo stadio è stato fantastico, ma questo dipende anche da noi il far tornare l'entusiasmo che la gente ha" aggiunge l'ex Sampdoria che tra pochi giorni compirà 36 anni. "Sono abbastanza 36 – scherza Candreva – però c'è entusiasmo e umiltà di voler migliorarsi. Metto questo atteggiamento a servizio della squadra. Il gol? Lo dedico a mia moglie e i bambini" spiega il giocatore che infine parla del suo rapporto con il nuovo tecnico Paulo Sousa. "E' bellissimo anche se ci conosciamo poco. Ci ha trasmetto tranquillità, sappiamo cosa fare in campo, lavoriamo bene durante la settimana: è un allenatore importante per noi" spiega Candreva. (ITALPRESS). xc9/pc/red 26-Feb-23 17:29