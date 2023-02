Thiago Motta “Il Bologna gioca e si diverte”

Il tecnico rossoblù evidenzia il feeling tra squadra e tifosi BOLOGNA (ITALPRESS) – "Il nostro atteggiamento propositivo deriva dal fatto che in campo la squadra si diverte ed è in totale simbiosi con il pubblico". Queste le parole di Thiago Motta che ha analizzato così la vittoria del del suo Bologna arrivata per 1-0 al termine della gara casalinga contro l'Inter: "È la vittoria più bella della mia carriera, ma pensiamo come squadra già al prossimo impegno per restare con la testa sul campionato. Oggi abbiamo gestito bene i momenti della partita, con tanto equilibrio e anche grazie alla spinta del nostro pubblico. La simbiosi che si è creata tra squadra e tifosi è veramente speciale e anche in questa gara n'è arrivata la dimostrazione. Questi risultati derivano da una fiducia tra tutti i ragazzi che è veramente molto ampia. In campo ci divertiamo, ma l'impegno e il lavoro durante la settimana sono le cause di un momento davvero speciale. Il 6-1 dell'andata? Tutte le partite sono diverse, a San Siro per un episodio negativo ci siamo scomposti. Oggi invece siamo rimasti dentro la sfida fino alla fine, sfruttando ogni momento positivo grazie ad una grande unità di intenti. Io sono il primo che per la squadra mi butterei nel fuoco, loro fanno lo stesso l'uno per l'altro e questa è una grandissima soddisfazione. L'Europa? Non ci penso, mi godo solo questa vittoria e da domani penserò alla prossima partita". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). XI6/pc/red 26-Feb-23 15:13