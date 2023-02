Ballardini “Roma grandi ambizioni e motivazioni, ma anche noi”

"fatta eccezione per Castagnetti, sono tutti disponibili" avvisa il tecnico della Cremonese. CREMONA (ITALPRESS) – "Fatta eccezione per Castagnetti (alle prese con una tonsillite, ndr) sono tutti disponibili, compreso Chiriches che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Dessers ha lavorato con il gruppo durante l'intera settimana". Lo ha detto il tecnico della Cremonese Davide Ballardini, presentando la sfida in programma domani contro la Roma. Contro la squadra di Mourinho si potrà vedere il tridente già visto nella seconda parte della gara a Torino. "Per noi è fondamentale esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori. A centrocampo nel secondo c'erano più delle mezzali che dei mediani, a Torino avevamo Pickel e Benassi, ma hanno corsa, intelligenza, sono bravi ad adattarsi. Quindi ogni opzione è possibile" ha detto Ballardini, che si aspetta una Roma molto motivata dopo il passaggio di turno in Europa League. "Ha l'ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi quella di competere con loro. A livello di motivazioni ne abbiamo quanto loro". D'altra parte, in Coppa Italia la Cremonese ha già eliminato la Roma. "La gara di domani è tutta un'altra storia rispetto alla Coppa Italia. La Coppa è stata importante perchè ha detto che la Cremonese se la gioca anche contro squadre forti e di grande spessore come Roma e Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo. Ciò che è stato va dimenticato, è importante fare altrettanto bene domani". A Ballardini viene chiesto se l'esperienza di Cremona sia la più difficile della sua carriera. "In passato siamo arrivati anche ottavi, noni, o decimi in passato con altre squadre. Crediamo di saper fare bene il nostro mestiere. A Palermo siamo arrivati settimi, ottavi, a Genova noni o decimi, anche qui a Cremona ci sono le premesse per fare un gran buon lavoro. E quando dico premesse mi riferisco alla società, che è sana, forte e chiara; alle strutture sono di qualità e di livello, e la squadra se la può giocare". Andando sui singoli, il tecnico parla bene di Tsadjout ("ha fatto una bella partita a Torino, gli abbiamo fatto tanti complimenti ma ora ha il dovere di continuare ad essere così in allenamento e in partita") e spiega come fare per evitare di prendere gol tipo quello costato il 2-2 a Torino. "Per evitare gol come quelli presi a Torino bisogna allenarsi, sbagliare meno, perchè la Serie A ti castiga subito. Ci sta che si commetta qualche errore ma man mano che si va avanti si deve sbagliare sempre meno. Noi i gol ce li guadagniamo, gli altri in certe situazioni non fanno così tanta fatica. Il secondo gol preso a Torino arriva dopo una serie di piccoli errori che gli avversari hanno sfruttato. Se vuoi stare in Serie A certi errori li puoi commettere, ma poi non li devi ripetere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 27-Feb-23 14:41