Sci alpino: Cdm. Goggia e compagne a Kvitfjell, azzurri ad Aspen

La fuoriclasse bergamasca può mettere già le mani sulla Coppetta di discesa ROMA (ITALPRESS) – A distanza di 17 anni dall'ultima volta, la Coppa del Mondo femminile ritorna sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove si disputeranno nel fine settimana tre gare di velocità. Si comincia venerdì 3 marzo con un supergigante (ore 10.30), seguito sabato 4 da una discesa (ore 11.00) e domenica 5 da un altro supergigante (ore 10.30). La squadra italiana, che a Kvitfjell vanta solo un secondo e un terzo posto ottenuti con Isolde Kostner in discesa il 6 marzo 1996 e in supergigante il giorno successivo, presenta al via nove atlete: Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone e Sofia Goggia. La bergamasca, leader della classifica di specialità con 580 punti contro i 401 di Ilka Stuhec e i 288 della stessa Curtoni, si gioca la prima chance di portare a casa la quarta coppa di cristallo della carriera: per farlo basterà classificarsi almeno al tredicesimo posto fra sabato e la discesa delle finali di Soldeu, indipendentemente dal piazzamento delle avversarie. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta da Rai2 ed Eurosport. Continua il tour nordamericano del circuito maschile, che si dedica stavolta alla velocità sulla pista di Aspen, in Colorado, con due discese venerdì 3 (ore 19.30) e sabato 4 marzo (ore 19.00), seguite da un supergigante domenica 5 (ore 18.00). Presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni Borsotti. I precedenti parlano di una doppietta messa a segno da Paris e Peter Fill in discesa nel 2017 (anno in cui Dominik fu pure secondo in supergigante), mentre Much Mair fu secondo in discesa nel 1983, Richard Pramotton secondo in supergigante nel 1987 e Pietro Vitalini terzo in discesa nel 1994. Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva da Raisport ed Eurosport. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 27-Feb-23 14:57