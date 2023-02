Tennis: Torneo Rio. Rivincita di Norrie, Alcaraz sconfitto in finale

Il britannico si 'vendica' dello spagnolo dopo il ko a Buenos Aires RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Cameron Norrie ha vinto il titolo al "Rio Open presented by Claro", Atp 500 da 2.178.980 dollari andato in scena sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. Prendendosi una bella rivincita della finale persa la settimana scorsa a Buenos Aires, il tennista britannico, testa di serie numero 2, si è imposto in finale sullo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito del tabellone, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Per Norrie è il quinto titolo della carriera dopo Los Cabos e Indian Wells 2021, Delray Beach e Lione 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-23 08:56