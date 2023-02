Atletica: Domenica 16 aprile torna la Roma Appia Run

Quattro prove in programma, Mattera madrina della 24esima edizione ROMA (ITALPRESS) – Venticinque anni di storia, ambiente, salute, amicizia, solidarietà, libertà, passione, tutto racchiuso in un'unica grande corsa: la Roma Appia Run. Domenica 16 aprile, con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, torna una delle gare più affascinanti del running nazionale ideata da Roberto De Benedittis. La manifestazione di corsa su strada, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 4 e 13, è organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell'Appia Antica e Parco Archeologico dell'Appia Antica. Quella che si svolgerà domenica 16 aprile, con prologo sabato 15 per il Fulmine dell'Appia, è però la 24^ edizione, discrepanza con i 25 anni di storia dovuta alla pandemia che nel 2020 ha di fatto cancellato ogni forma di attività sportiva. Ai nastri di partenza della Roma Appia Run 2023 ci sarà anche Justine Mattera, attrice, showgirl, conduttrice e cantante americana. Quattro le prove che compongono la Roma Appia Run: agonistica Km. 13; non competitiva Km. 13; non competitiva Km. 4; Fulmine dell'Appia. – Foto Ufficio Stampa Roma Appia Run – (ITALPRESS). mc/com 28-Feb-23 11:44