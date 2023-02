Basket: Lakers in ansia per James, rischia stop di diverse settimane

La stella statunitense si è infortunato a un piede nel match contro Dallas LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I fans dei dei Los Angeles Lakers sono in apprensione per LeBron James. Secondo quanto riportano due fonti sempre ben informate come Espn e Stadium, la stella della franchigia californiana rischia di restare fuori per diverse settimane in seguito all'infortunio al piede rimediato nel match contro Dallas. I Lakers pagherebbero così a caro prezzo l'incredibile rimonta vittoriosa contro i Mavericks (27 punti di distacco prima del 111-108 finale): un'assenza, per il momento ufficializzata solo per il match contro i Memphis Grizzlies, che sarebbe un duro colpo per le loro ambizioni di qualificazione ai play-off. Attualmente, la squadra di coach Ham, dodicesima nella Western Conference, è a una vittoria dall'ingresso nei play-in (lo spareggio tra le squadre dal 7° al 10° posto con in palio due biglietti per la post-season), e a quattro dal entrare direttamente nei play-off. James si è infortunato alla fine del terzo quarto domenica a Dallas e Aveva finito il match zoppicando, raccontando di aver calpestato il piede del suo avversario, Dwight Powell. Le immagini, però, hanno documentato di un infortunio subito senza alcun contatto. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-23 09:03