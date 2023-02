Calcio: Fiorentina. Ikonè “Voglio aiutare la squadra a vincere qualcosa”

L'esterno viola assicura: "Siamo un bel gruppo, vogliamo chiudere bene la stagione" FIRENZE (ITALPRESS) – "Il mio obiettivo è aiutare la squadra a risalire la classifica e concludere bene la seconda parte della stagione. Siamo un gruppo felice, si vede che stiamo bene insieme. Spero che saremo in grado di fare grandi cose e vincere qualcosa". Lo ha detto l'esterno della Fiorentina, Jonathan Ikonè, in un'intervista rilasciata ai canali social viola il giorno dopo la vittoria di ieri in casa del Verona. "All'inizio è stato un po' difficile perché ho cambiato paese e lingua, bisogna adattarsi – ha spiegato Ikonè sul suo arrivo poco più di un anno fa a Firenze -. I compagni mi hanno accolto bene, ho imparato la lingua velocemente e soprattutto le basi calcistiche. Questo mi ha aiutato a progredire e migliorare. Mi sento bene, meglio di quando sono arrivato. Il mister mi chiede maggior controllo nell'uno contro uno e di portare a termine le mie azioni. Su questo sto lavorando con lo staff tecnico per migliorarmi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 28-Feb-23 13:25