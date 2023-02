Calcio: Francia. Le Graet presenta dimissioni da presidente FFF

Il numero 1 federale è accusato di molestie sessuali e comportamenti inappropriati PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente della FFF, la federcalcio francese, Noel Le Graet ha presentato questa mattina le sue dimissioni all'apertura del comitato esecutivo straordinario. In carica dal 2011, l'81enne dirigente non completerà così il suo quarto mandato, che sarebbe dovuto terminare nel 2024. Nei confronti di Le Graet è stata aperta lo scorso 16 gennaio un'inchiesta per molestie sessuali e comportamenti inappropriati da parte della Procura di Parigi dopo la denuncia di alcune dipendenti della federazione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-23 11:53