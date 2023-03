Calcio: Nazionale. Mancini “Vogliamo riportare i Mondiali in italia”

"Abbiamo ritrovato l'entusiasmo e a giugno vogliamo vincere la Nations League", dice il ct azzurro ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo. L'obiettivo non è solo vincere la Nations League a giugno, ma anche fare il massimo su tutti i traguardi e riportare i Mondiali in Italia". Lo ha detto il Ct azzurro Roberto Mancini a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership tra Telepass e Figc. "Le squadre italiane avanti in Europa? Ci fa piacere, ma i giocatori italiani sono pochi. La mia speranza è che giochino sempre di più, ma dobbiamo trovare soluzioni, sperando sempre di avere tutti i ragazzi a disposizione, anche se abbiamo ancora alcuni giocatori indisponibili – dice in vista dell'impegno di qualificazioni europee contro l'Inghilterra del 23 marzo a Napoli -. Non sarà semplice ma è importante partire col piede giusto. E quando c'è entusiasmo, Napoli diventa il posto perfetto per una partita del genere". Poi su Zaniolo, passato al Galatasaray in un momento in cui il campionato turco è fermo per il dramma terremoto: "L'esperienza in Turchia è importante, è in una grande squadra. Quando inizierà a giocare, tornerà con noi". Promosso anche Chiesa: "Per noi è un calciatore importante, speriamo di averlo al meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 01-Mar-23 16:27