Calcio: Xavi “Real resta favorito, sarà decisiva la sfida del Camp Nou”

Domani semifinale d'andata della Coppa del Re al Santiago Bernabeu BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Andata al Bernabeu, ritorno al Camp Nou. Sulla carta un vantaggio per il suo Barcellona, ma Xavi non è tipo che si fa condizionare dal fattore campo nel preparare la partita. Ecco perchè, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa del Re in casa dei blancos di Ancelotti, sposta l'attenzione su altri elementi. "Noi la partita l'abbiamo preparata come sempre, consapevoli che ci attende un avversario molto forte. Potranno esserci dei momenti in cui non avranno il dominio del gioco, ma sappiamo che in 2-3 tocchi possono arrivare davanti al nostro portiere – spiega il tecnico del Barça in conferenza stampa -. In campionato ci hanno battuto, noi abbiamo vinto in Supercoppa, io penso che la qualificazione si deciderà al Camp Nou al ritorno, ma domani scenderemo in campo per vincere sapendo che in palio c'è un titolo importante". Al di là della posta in palio non può essere una partita come le altre e Xavi, che di queste sfide ne ha giocate tante da calciatore, lo sa bene. "E' un Clasico e in più è una semifinale di Coppa. Loro per me restano i favoriti, sono i campioni di Spagna e d'Europa in carica, indipendentemente dalle assenze che potranno avere". Xavi chiede ai suoi di "essere più squadra che mai al Bernabeu, servono qualità e personalità, bisognerà fare attenzione alle ripartenze di giocatori come Valverde e Vinicius, così come abbiamo fatto in Supercoppa", dice il tecnico azulgrana riferendosi al successo del mese scorso. Lo stesso Xavi annuncia che dovrebbe esserci Ansu Fati a sua disposizione e spiega di aspettarsi "una reazione dopo le ultime gare. Stiamo bene, ma se pensiamo alle ultime due partite siamo…da ospedale – dice riferendosi alle sconfitte con Manchester United e Almeria -. Eppure in campionato abbiamo 7 punti in più di loro che lo scorso anno ce ne diedero 15, stiamo facendo bene, siamo competitivi, abbiamo vinto la Supercoppa e siamo in semifinale di Coppa del Re. Con onestà dico che loro restano i favoriti, ma sono consapevole che possiamo fargli male e che alla fine saranno sfide equilibrate. Andiamo al Bernabeu per disputare una grande gara, per essere protagonisti. Mi piacerebbe giocare, ma non sarà così. L'arbitro? Gli auguro di dirigere al meglio, ma voglio ribadire una cosa: da quando io sono al Barça gli arbitri non ci hanno mai aiutato", conclude Xavi riferendosi alle polemiche per il "caso Negreira".