Golf: Pga Tour. Francesco Molinari torna sul percorso di Orlando

L'azzurro sul green dove ha ottenuto quattro anni fa la sua ultima vittoria individuale ROMA (ITALPRESS) – Francesco Molinari torna sul percorso dell'Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge, a Orlando in Florida, dove ha firmato la sua ultima vittoria individuale quattro anni fa. Si disputa una delle gare più prestigiose e "torneo elevato" del PGA Tour, l'Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (2-5 marzo), dotato di un montepremi di 20 milioni di dollari con prima moneta di 3,6 milioni. La stagione del torinese era iniziata sotto i migliori auspici con il successo da capitano e giocatore del team dell'Europa Continentale nella Hero Cup e il quinto posto nel successivo Abu Dhabi HSBC Championship prima di arrestarsi con tre tagli di fila, uno sul DP World Tour e due sul circuito americano. Field come si conviene a un torneo dedicato a un grandissimo campione, Arnold Palmer, che peraltro ha dato un suo personalissimo tocco finale a un percorso di sua proprietà dal 1974 e originaria opera dell'architetto Dick Wilson. Difenderà il titolo Scottie Scheffler, numero due mondiale, in un contesto di 120 partenti in cui vi saranno 19 dei primi 20 del World Ranking e, ampliando la rosa, 27 dei primi 30 e 44 dei primi 50. Favorito lo straripante spagnolo Jon Rahm, tre successi in stagione (l'ultimo nel Genesis Invitational a metà febbraio) e tornato numero uno da due settimane, dopo aver fatto scendere dal trono proprio Scheffler ora desideroso di risalirci quanto prima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Mar-23 12:39