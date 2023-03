Rugby: Sei Nazioni. 33 azzurri per Galles e Scozia, Page-Relo la novità

I convocati del ct Crowley si ritroveranno domani per il raduno di Verona ROMA (ITALPRESS) – Il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, ha convocato 33 atleti per il raduno di Verona, in programma a partire da domani, giovedì 2 marzo, in preparazione delle ultime due partite del Guinness Sei Nazioni 2023 contro Galles e Scozia rispettivamente in calendario l'11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e il 18 a Murrayfield alle 12.30 locali (13.30 italiane) che chiuderà il torneo. Confermato il gruppo di atleti convocati nelle prime tre giornate del torneo con la novità della presenza di Martin Page-Relo, mediano di mischia classe 1999 in forza allo Stade Toulousain e convocabile per l'Italia in base alla Regulation n.8 di World Rugby (nonni materni nati in Italia) alla prima chiamata con la Nazionale. Questa la lista degli atleti convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli (Brive, 25 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 43 caps), Danilo Fischetti (London Irish, 28 caps), Marco Riccioni (Saracens Rugby, 19 caps), Luca Rizzoli (Zebre Parma, esordiente) e Federico Zani (Benetton Rugby, 19 caps). Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Parma 45 caps), Marco Manfredi (Zebre Parma, esordiente) e Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 10 caps). Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 28 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 1 cap), Edoardo Iachizzi (Vannes, 3 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 39 caps) e Andrea Zambonin (Zebre Parma, 2 caps). Terze linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 6 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 24 caps) – capitano, Sebastian Negri (Benetton Rugby, 43 caps), Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 10 caps) e Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 8 caps). Mediani di mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 8 caps), Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 3 caps), Martin Page-Relo (Stade Toulousain, esordiente) e Stephen Varney (Gloucester Rugby, 19 caps). Mediani di apertura: Tommaso Allan (Harlequins, 69 caps), Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 1 cap) e Paolo Garbisi (Montpellier, 22 caps). Centri: Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 21 caps), Enrico Lucchin (Zebre Parma, 1 cap), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 9 caps) e Luca Morisi (London Irish, 42 caps). Ali/estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma, 10 caps), Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 10 caps) e Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 43 caps). Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma), Marco Fuser (Massy). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Mar-23 14:28