Calcio: Fiorentina. Mandragora “Lavoriamo per regalare trofeo a tifosi”

FIRENZE (ITALPRESS) -"Un trofeo da regalare a Firenze? Stiamo lavorando per questo, siamo una squadra coesa e non vediamo l'ora di regalare questa gioia ai tifosi. Speriamo di riuscirci perché non è semplice, né scontato ma lavoriamo per tutto ciò". Lo ha detto ai microfoni della Tgr Rai Toscana il centrocampista viola Rolando Mandragora. Contro la Juventus sabato prossimo "cercheremo di avere un approccio feroce come nell'ultima partita, vogliamo fare bene perché giochiamo davanti ai nostri tifosi quindi avremo una spinta importante come l'abbiamo avuta dall'inizio dell'anno -ha aggiunto Mandragora-. Vogliamo fare una partita tosta, importante, e dove giochiamo bene, come spesso abbiamo fatto durante l'anno". Quello di Firenze "e' un ambiente giustamente esigente, soprattutto dopo il campionato dell'anno scorso -ha proseguito il centrocampista gigliato-. Stiamo disputando tre competizioni, non è semplice perché tutto ciò ti porta via delle energie però noi vogliamo farci trovare pronti. C'è ancora tempo per recuperare terreno in campionato, siamo dentro entrambe le coppe, vogliamo guardare avanti e cercare di fare del meglio per noi, per la Fiorentina, per i tifosi e per tutto il mondo viola". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 02-Mar-23 14:28