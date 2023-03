F1: Gp Bahrain, Russell “Test buoni, abbiamo imparato tanto”

La Red Bull è molto forte, noi abbiamo un grosso margine di miglioramento" MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – "Sto bene, l'umore è buono. Ci sono stati buoni test ed abbiamo imparato tanto. La Red Bull è molto forte, noi abbiamo un grosso margine di miglioramento. Questo week-end bisognerà vedere chi ha il passo migliore". Lo ha affermato George Russell, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrain. "Il test, devo dire, ha dato buone indicazioni ma finchè non partono qualifiche e gara non abbiamo idea di come siano andati. Per alcuni team ci sono state indicazioni ottime. Tutti hanno una vettura veloce. Sono convinto che la Red Bull farà una gara a parte in Bahrain", ha aggiunto Russell, che poi chiosa: "Dall'anno scorso sono cresciuto come pilota. Questo è un anno nuovo, non vedo l'ora di vedere cosa riuscirò a fare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 02-Mar-23 14:31