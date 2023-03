F1: Gp Bahrain. Verstappen “I primi rivali siamo noi stessi”

"Non possiamo permetterci errori", avverte l'olandese MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – "L'importante è essere rilassati in ogni caso. L'inverno è andato bene, con la mia famiglia ed i miei amici, poi mi sono preparato per le gare. Io favorito? I progressi fatti sono esaustivi, bisognerà vedere se il bilanciamento è buono. La minaccia per noi siamo noi stessi, non possiamo permetterci errori". Lo ha dichiarato il due volte campione del mondo Max Verstappen, nella conferenza di presentazione del Gran Premio del Bahrain. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 02-Mar-23 14:27