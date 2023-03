Omaggio a Morricone all’Istituto polacco di Roma

(Adnkronos) – Nuova appuntamento, a Palazzo Blumenstihl, a Roma, nel Salone degli Specchi dell’Istituto Polacco, per la serata di solidarietà in interclub tra l’Inner Wheel Roma Eur e il Rotary Roma Eur. Giunto alla 16ma edizione, il ciclo di incontri musicali, che ogni anno propone un tema diverso affidato alla musicologa e pianista Gaia Vazzoler affiancata da un altro strumento e spesso da un giovane talento da incoraggiare sulla strada della musica, in questo 2023 ha raccontato la leggenda di Ennio Morricone.

Ideatrice e curatrice del progetto e organizzatrice dell’evento, Tiziana Martino de Carles Marconi, che, nel suo messaggio di saluto, ha offerto spunti di riflessione su temi come l’amicizia, l’amore e la pace. A fare gli onori di casa la direttrice dell’Istituto, Adrianna Siennecka, che ha aperto la serata con un saluto ai due sodalizi e il ringraziamento per la scrupolosa organizzazione. Ha inoltre invitato il pubblico alla visita della mostra fotografica ‘Sulla strada di casa’, in corso presso le sale dell’Istituto. Presenti anche la responsabile della Sezione Musicale Magda Widlaek Avolio e la responsabile della Segreteria Jolanta Chiceka.

Il programma musicale ha proposto le più belle colonne sonore di Morricone, alcune anche di raro ascolto, eseguite al pianoforte e raccontate da Gaia Vazzoler, con proiezioni video e momenti di grande intensità. Cuore della serata è stato l’omaggio a Wojciech Kilar, celeberrimo e pluripremiato compositore polacco di colonne sonore di film come ‘Il pianista’ di Roman Polanski e ‘Dracula’ di Francis Ford Coppola, per citarne solo due. L’oboista Enio Marfoli ha impreziosito le scelte musicali, con pagine dedicate al suo strumento. Il suo giovanissimo allievo Andrea Arienti si è esibito per la prima volta in pubblico, condividendo la sua emozione con il folto pubblico in sala.

Tra i tanti rappresentanti delle due associazioni i presidenti Maria Grazia Pavarini e Giuseppe Cirillo, la governatrice Inner Wheel D208 Nanda Ciani Moltoni, presidenti di Club D208, rappresentanti del Distretto 208 e past governatrici.