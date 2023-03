Papa “La Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi”

ROMA (ITALPRESS) – "Chiedere perdono è necessario, ma non basta". Lo afferma Papa Francesco in merito agli abusi da parte di membri della comunità ecclesiale, invocando "azioni concrete, per riparare agli orrori" ed evitare che si ripetano. "La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano", spiega il Pontefice nel video diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera. "È la Chiesa che deve offrire spazi sicuri per ascoltare le vittime, accompagnarle psicologicamente e proteggerle. Di fronte agli abusi, specialmente quelli commessi da membri della Chiesa non basta chiedere perdono. Chiedere perdono è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare 'al centro' di tutto. Il loro dolore e i loro danni psicologici – prosegue Papa Francesco – possono iniziare a guarire se trovano risposte". "Non vanno nascosti nemmeno gli abusi in famiglia, nei club, in altri tipi di istituzioni", sottolinea il Pontefice. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 02-Mar-23 18:34