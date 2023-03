Tennis: Torneo Austin, Stephens ai quarti

Fuori invece Anastasia Potapova AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sloane Stephens approda nei quarti dell'"ATX Open", Wta 250 da 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di Austin, in Texas. La statunitense, quinta testa di serie, ha regolato con un doppio 6-4 Heather Watson. Fuori invece Anastasia Potapova, numero 3 del tabellone, battuta 5-7 6-2 7-5 dall'americana Katie Volynets. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Stearns (Usa) b. Bjorklund (Swe) 6-3 7-5 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mar-23 08:35