Tennis: Torneo Monterrey, Vekic e Zhu ai quarti

La croata elimina la Navarro, successo in tre set per la cinese MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) – Donna Vekic e Lin Zhu si qualificano per i quarti dell'"Abierto GNP Seguros", Wta 250 da 259.303 dollari che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico. La croata, testa di serie numero 3, si impone per 6-3 6-2 su Emma Navarro mentre la Zhu, quinta favorita del seeding, ha la meglio per 7-6(4) 2-6 6-3 sulla canadese Rebecca Marino. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Dolehide (Usa) b. Schmiedlova (Svk) 6-2 6-4 Bonaventure (Bel) b. Rakhimova (Rus) 7-6(2) 1-6 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mar-23 08:36