Tennis: Torneo Santiago, Cecchinato eliminato al secondo turno

Il tennista palermitano battuto in tre set da Thiago Monteiro SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) – Stop al secondo turno per Marco Cecchinato al "Movistar Chile Open", Atp 250 da 642.735 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Santiago del Cile. Il tennista palermitano è sconfitto in rimonta 3-6 6-3 6-2 dal brasiliano Thiago Monteiro, che firma due break nei primi tre turni di battuta del siciliano nel terzo set e si invola verso la vittoria. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Jarry (Chi) b. Schwartzman (Arg, 4) 6-4 4-6 7-6(2) Hanfmann (Ger) b. Carballes Baena (Esp) 7-6(6) 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mar-23 08:34