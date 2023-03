Calcio: Monza, Palladino “Passo falso con Salernitana ma squadra è viva”

Di Gregorio torna fra i pali, Sensi pronto ma non ha i 90 minuti MONZA (ITALPRESS) – "Abbiamo analizzato la gara di Salerno. Ho visto una buona squadra che non meritava questo risultato, anche se nella ripresa qualcosa non è andato bene". Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro l'Empoli, torna sullo scorso turno di campionato dove il Monza è stato travolto 3-0 all'Arechi. "Contro la Salernitana abbiamo perso identità nella ripresa, ci siamo disuniti dopo il secondo gol ma vedo una squadra viva, che sa cosa fare – difende i suoi Palladino – Ci sono state critiche costruttive, che ci fanno crescere. Questa è stata una settimana bella, perché ci ha fatto crescere di più". A Salerno ha giocato in porta Cragno, scelta che il tecnico rifarebbe anche se domani l'ex Cagliari si riaccomoderà in panchina. "Faccio giocare chi merita di giocare. Sulla scelta di Cragno la scorsa settimana ho voluto metterci la faccia: come per tutti gli altri che scelgo, ho deciso di farlo giocare perché in campionato non aveva mai giocato ed è un patrimonio della società. Domani torna però Di Gregorio dall'inizio". Restando in tema formazione, "Sensi è pronto, in questa settimana l'ho visto carico, ma mancano 14 gare. Oggi per noi è pronto anche se non ha nella gambe i novanta minuti. Resta fermo Rovella, Dani Mota ha una distorsione, ma se tutto va bene dalla prossima settimana potrebbe rientrare". Dalle difficoltà a segnare di testa ("Ci lavoriamo tutti i giorni come per i tiri da fuori che spero di migliorare") alla differenza di rendimento del Monza quando affronta le big e quando invece si misura con avversari del suo stesso livello ("Siamo più motivati contro le grandi squadre, mentre con le squadre che sono simili a noi c'è un fattore psicologico che dobbiamo superare"), Palladino non si sottrae alle domande ma preferisce restare concentrato sul presente, che è l'Empoli atteso domani allo U-Power Stadium. "Dell'Empoli c'è da temere tutti, è una squadra con giocatori che ti sanno mettere in difficoltà, è una gara più difficile di quella di Salerno. Spero che la rabbia dopo Salerno venga messa in campo dal primo minuto anche domani. Il Monza non deve sbagliare nulla, loro sono bravi nel palleggio, hanno giocatori in fase offensiva molto pericolosi". Al Monza manca il successo in casa da novembre "ma abbiamo incontrato tutte squadre di rango. Domani ci teniamo a tornare alla vittoria", chiosa Palladino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/glb/red 03-Mar-23 13:20