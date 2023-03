Calcio: Zaffaroni “Con lo Spezia gara importante ma non decisiva”

Il tecnico del Verona: "La lucidità mentale un aspetto decisivo". VERONA (ITALPRESS) – Il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, dopo il ko interno contro la Fiorentina vuole risposte dal gruppo scaligero nel lunch match di domenica. Alle 12.30, al "Picco", la squadra veneta affronterà lo Spezia. "È una gara importante, inutile negarlo, ma ripeto che parlare di sfide decisive quando poi mancheranno ancora 13 partite non penso corretto. Non nego però l'importanza di questa gara, questo è fuori discussione. Sarà una sfida da affrontare nella maniera giusta. Sicuramente la parola che ripeto spesso è 'equilibrio': le letture saranno fondamentali. Dentro ad ogni partita ci sono momenti diversi, quindi dovemo saperli gestire nella maniera giusta. La lucidità mentale, in gare del genere, diventa un aspetto decisivo. Non è facile mettere in pratica questi concetti, ma dovremo diventare bravi a farlo: questo deve essere sintomo di maturità", ha detto Zaffaroni. "Il loro è uno stadio particolare, dove i tifosi si sentono bene: questo diventerà un aspetto che potrà passare in secondo piano se saremo concentrati e attenti sulla partita. Loro sicuramente saranno spinti dai propri tifosi, ma anche noi avremo un grande sostegno: il Settore Ospiti è già esaurito, credo che si sentiranno anche i tifosi del Verona", ha aggiunto il tecnico del Verona. "Stiamo passando un momento non semplice dal punto di vista fisico e tecnico ma anche dal punto di vista nervoso, perché spendiamo tanto in ogni partita. Le scelte dipendono sì dall'avversario ma anche dal momento che vivono i vari giocatori: le rotazioni che stiamo attuando sono figlie anche di questo", ha poi precisato Zaffaroni. "Contro la Fiorentina abbiamo iniziato la partita subendo qualche azione e poi è arrivato il loro gol. A seguire, per almeno un quarto d'ora, abbiamo creato dei buoni presupposti per pareggiare. Non ci siamo riusciti ma la partita in quel momento era aperta", ha detto ancora il tecnico del Verona. "Dobbiamo migliorare nelle situazioni come quella che ha portato al raddoppio della Fiorentina, che si poteva evitare: si tratta di una delle letture di cui parlavo prima e che in gare come questa sono fondamentali. Si può andare in svantaggio e vivere momenti negativi nell'arco di una gara, ma non bisogna mai disunirsi e perdere le distanze. Le partite durano novanta minuti e bisogna restarci dentro sempre fino alla fine", ha proseguito Zaffaroni. "Duda e Ngonge hanno giocato entrambi da subito e quasi sempre: penso sia logico che dopo un buon exploit come il loro possa esserci un momento di assestamento. Hanno la possibilità di crescere molto da un punto di vista fisico e tattico ma secondo me stanno facendo bene", ha continuato il tecnico del Verona. In casa Spezia, infine, "preoccupa" Nzola: "Lui determina tanto, lo dicono i numeri. È rientrato contro l'Udinese dopo un infortunio e ha subito segnato due gol. È un giocatore importante per loro, fa reparto e attacca la profondità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 03-Mar-23 16:45