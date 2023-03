Calderone “Al lavoro per percorsi previdenziali stabili”

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando per il potenziamento della progettazione delle politiche attive, che ha nell'attivazione delle persone le proprie linee guida: siamo consapevoli di un'economia in continua evoluzione e siamo al lavoro per disegnare percorsi previdenziali stabili, che permettano a ciascuno di progettare il proprio futuro pensionistico". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'Inps. "Avverto forte il richiamo della responsabilità che mi è stata assegnata, soprattutto pensando alla riforma delle politiche attive, a cui stiamo lavorando all'interno del ministero che l'onore di rappresentare", ha aggiunto. Per il ministro "al centro di tutto resta quel diritto-dovere al lavoro che la Costituzione mette tra i principi fondamentali della Repubblica. Il lavoro è anche inclusione ed è la condizione necessaria per costruire una storia previdenziale solida. Il pensiero va all'articolo 4 della Costituzione, che assegna alla nostra Repubblica l'impegno a riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto e affianca questo diritto e dovere di ogni cittadino a svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione, che concorra al progresso materiale o spirituale della società", ha concluso. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi2/ads/red 03-Mar-23 13:25