F1: Gp Bahrain. Perez il piu’ veloce nelle Fp1, 5^ Leclerc

Il ferrarista staccato di quasi un secondo e mezzo. Testacoda senza conseguenze per Sainz MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Sergio Perez su Red Bull, con il tempo di 1'32"758, è stato il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio del Bahrain. Al secondo posto Fernando Alonso (Aston Martin) a 438 millesimi, terzo il campione del Mondo, Max Verstappen, a 0"617 dal compagno di squadra. Quarto posto per Lando Norris (McLaren, +1"407), quinto Charles Leclerc (Ferrari, +1"499), sesto a 1"540 Lance Stroll (Aston Martin). A seguire Kevin Magnussen (Haas, +1"644), Zhou Guanyu (Alfa Romeo, +1"817), nono a quasi 2" Valteri Bottas (Alfa Romeo), decimo Lewis Hamilton (Mercedes, +2"159). Testacoda senza conseguenze per Carlos Sainz con l'altra Ferrari a 20' dalla fine delle prove. Lo spagnolo ha chiuso ultimo a 3"314 da Perez. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 03-Mar-23 13:38