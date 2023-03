Gasperini “Cambiate aspettative, ma fin qui Atalanta straordinaria”

"Nell'arco di un campionato tutti hanno difficiotà", sottolinea il tecnico nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) – "Che Udinese mi aspetto? È una squadra che conosciamo bene, ha fatto un inizio strepitoso. Se hai delle difficoltà per lungo tempo qualche problema ce l'hai, speriamo non li risolvano tutti domani. È una partita che domani ci può dare slancio". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha analizzato il match di domani contro i friulani, ma anche la stagione fin qui disputata da una Dea che negli ultimi anni ha abituato tutti a grandi risultati. "Il nostro comunque è un bel guado. Il percorso fino a questo momento è straordinario – ha dichiarato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Questa squadra è stata sempre in zona Champions, in diverse gare è anche stata in testa alla classifica, secondo me delle mie stagioni è uno dei percorsi migliori. Dobbiamo rimproverarci i punti persi con Sassuolo e Lecce, ci mancano i punti in queste due partite, sono state due gare completamente differenti, nell'arco del campionato ci sono questo tipo di partite che non hanno fatto altro che evidenziare la difficoltà del torneo. Difficoltà che non riguardano solo noi". Il tecnico ha parlato poi del rendimento generale, spronando chi ha fatto bene a sprazzi a "dare il massimo. Per arrivare meglio alla fine abbiamo bisogno di più continuità da parte di tutti. Domani mancheranno anche Scalvini, Zapata e Palomino: in questo momento le assenze pesano più di altri periodi, abbiamo bisogno che tutti vadano veramente al massimo per quello che vengono impiegati. Gli infortunati recupereranno contro il Napoli? L'attenzione è tutta sull'Udinese. Non sarà facile recuperarli tutti e tre, ma c'è la speranza. Zapata comunque non sarà a disposizione". Infine il tecnico ha parlato anche della diversa percezione intorno alla squadra: "Nei 90 minuti spesso abbiamo fatto qualcosa in più degli altri, anche quando non sono arrivati i risultati. Quello che è cambiato notevolmente intorno all'Atalanta è l'aspettativa su ciò che deve fare, fa cambiare completamente i giudizi che poi diventano opinabili. Sono consapevole di ciò che dobbiamo fare. All'andata l'Udinese ha fatto un percorso straordinario, poi come tutte ha avuto la difficoltà", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 03-Mar-23 15:17