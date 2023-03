Sci alpino: Cdm. Cancellata per maltempo la discesa di Aspen

Innerhofer l'ultimo atleta a scendere prima dello stop, al comando c'era Sejersted ASPEN (USA) (ITALPRESS) – A causa del maltempo, la discesa libera maschile di Aspen, valida per la Coppa del Mondo, è stata cancellata. La decisione è stata presa dalla direzione di gara dopo la discesa del pettorale numero 24 di Christof Innerhofer; la prova, per essere omologata, avrebbe dovuto vedere partiti dal cancelletto almeno trenta atleti. Delusione dunque per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, in testa fino a quel momento con il tempo di 1'31"24 e costretto così a rimandare il suo primo successo in Coppa del Mondo. In seconda posizione c'era l'austriaco Vincent Kriechmayr a 0"26, terzo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 0"60; il migliore degli italiani era stato Florian Schieder, ottavo a 1"95 da Sejersted. Domani, sulle nevi americane del Colorado, è in programma una seconda discesa (ore 19 italiane), domenica superG (18). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Mar-23 21:07