Zanetti “Col Monza gara da tripla, vogliamo aggiungere mattoncini”

"La vittoria ci manca un po', ma non deve diventare un'ossessione", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – L'obiettivo salvezza è vicino, ma all'Empoli servono i punti decisivi per mettersi definitivamente al sicuro. Contro il Monza gli uomini di Zanetti proveranno a fare il colpo ma non sarà certo semplice. "Sarà una partita equilibrata – spiega il tecnico azzurro in conferenza stampa -, dovremo essere bravi noi a equilibrarla perché forse loro hanno qualcosa in più dal punto di vista t- foto LivePhotoSport – ecnico. Sarà una gara da tripla, noi andiamo alla ricerca di punti perché ogni mattoncino ci avvicina all'obiettivo. La vittoria ci manca da un po' ma non deve diventare un'ossessione. Le prestazioni sono figlie di ciò che facciamo, ma non voglio dare peso ai miei giocatori. Le caratteristiche del Monza sono note, giocano bene con giocatori di ottima qualità. Hanno una rosa profonda e stanno crescendo, sono una squadra temibile". Zanetti parla anche del collega sulla panchina biancorossa, un esordiente di grande prospettiva. "Palladino è più giovane di me, non solo anagraficamente – aggiunge Zanetti – sta facendo molto bene e gli vanno fatti solo i complimenti. Io vengo da un percorso diverso, con giovanili, Serie C, Serie B e sto lottando per rimanere in A. Siamo vicini, ma mi sento un po' più vecchio di lui". Il tecnico parla poi anche della condizione dei singoli, annunciando il rientro dal primo minuto di Caputo. "Abbiamo recuperato Ciccio che per noi è un giocatore importante – spiega Zanetti – . Dobbiamo fare una valutazione su Ebuehi, altrimenti ci sarà Stojanovic che scalpita. La squadra sta bene, abbiamo speso molto col Napoli ma è inutile andare a ripeterci. Adesso ricomincia un altro periodo e vogliamo dimostrare di essere cresciuti. Satriano è un centravanti, è normale che ricerchi il gol. Aggiungo però che è un attaccante utile anche se non fa gol. Sono convinto che sia solo questione di tempo, in allenamento ho visto grossi progressi. Questo mi fa pensare che sia un percorso che sta andando avanti". Zanetti prosegue con i singoli parlando di Pjaca. "L'ho visto intraprendente, mancando Cambiaghi è forse l'unico che ha certe caratteristiche di gamba e uno contro uno. Può darci una mano importante. Destro? Non ho una data certa, mi dicono dopo la sosta – dice Zanetti -. La tempistica c'è, ha avuto un infortunio importante ai muscoli e deve ancora recuperare. Lo accoglieremo a braccia aperte, perché non lo abbiamo mai realmente avuto". Zanetti commenta poi le parole del procuratore di Fabiano Parisi, Mario Giuffredi, che ha annunciato l'addio del terzino azzurro a fine stagione. "Con tutto il rispetto che ho per i tifosi, assolvo Fabiano – dice Zanetti -, il ragazzo è responsabile di ciò che dice lui, è concentrato sul lavoro che deve fare qui e riconoscente al club. Deve tanto all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta. Quello che mi interessa è che lui, come gli altri, lavori per la squadra e questo è sempre avvenuto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 03-Mar-23 16:37