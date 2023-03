calcio: Real. Ancelotti “Betis grande squadra, vietato sbagliare”

"Non c'è nessun problema offensivo, siamo quelli che segnano di più" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Vedo la squadra in forma ed i giocatori in recupero. Domani sarà difficile, il Betis è una grande squadra. Giocano molto bene. Non ci sono margini di errore: daremo tutto". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Betis. I blancos sono reduci dal pareggio nel derby e dalla sconfitta nel Clasico in coppa: "Col Barcellona è stata una bella partita, con delle cose da correggere, ma una bella partita. Xavi dice che siamo sempre noi i favoriti? La realtà dice che siamo in svantaggio". Tra i temi più caldi anche quello relativo al rinnovo di Modric: "Non è un problema, Modric farà quello che deve fare. Ne discuterà con il club e prenderà la decisione più opportuna. Non è un problema per lui, né per il Real Madrid, né per me". Infine, su Benzema, Ancelotti ha concluso: "Non è possibile segnare in ogni partita. Karim non mi preoccupa, perché lo vedo in forma, in buona condizione fisica. Non c'è nessun problema offensivo, perché siamo quelli che segnano di più in campionato". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 04-Mar-23 16:04