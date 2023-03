Ciclismo: Strade Bianche. Pidcock vince per distacco la 17^ edizione

Il britannico trionfa a Siena davanti a Madouas e Benoot, nono Formolo SIENA (ITALPRESS) – Thomas Pidcock ha vinto per distacco la 17esima edizione della Strade Bianche Credit Agricole, la 'Classica del Nord più a Sud d'Europa' di 184 chilometri con partenza ed arrivo a Siena e undci tratti in sterrato da affrontare. Il 23enne corridore britannico della Ineos, che in carriera vanta la tappa sull'Alpe d'Huez al Tour de France 2022 e la Freccia del Brabante del 2021, oltre all'oro olimpico a Tokyo 2020 nel cross, ha tagliato in solitaria il suggestivo traguardo di Piazza del Campo, anticipando di una manciata di secondi il francese Valentin Madouas (Groupama-Fdj) ed il belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), rispettivamente secondo e terzo. Pidcock, al suo secondo centro stagionale dopo la quarta frazione della Volta ao Algarve, subentra nell'albo d'oro della corsa toscana dell'Uci World Tour allo sloveno Tadej Pogacar. "Le sensazioni erano state ottime in settimana, sapevo che sarebbe potuta essere la mia giornata – il commento a caldo di Pidcock – Non mi aspettavo però di restare solo così presto, pur sapendo che, se avessi continuato a spingere così, da dietro sarebbe stata dura riprendermi". Nona piazza, a 1'23" dal primo britannico capace di conquistare le 'crete senesi', per Davide Formolo, il migliore degli azzurri. Il passista-scalatore dell'Uae Emirates, entrato nella fuga decisiva, non ha avuto particolare fortuna, avendo patito una foratura nel momento clou della corsa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Mar-23 16:43