Calcio: Atalanta. Koopmeiners salta il Napoli, Zappacosta in dubbio

L'olandese dovrà stare fuori un paio di settimane BERGAMO (ITALPRESS) – Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'infermeria per la gara di sabato pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 18.00) col Napoli. Non ci sarà Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è stato sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio accusato ieri contro l'Udinese e i test hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Ci vorranno due settimane per rivederlo in campo. In forte dubbio anche Davide Zappacosta, fermatosi prima del match a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro. Zapata rientrerà in gruppo domani – oggi giornata di riposo per i bergamaschi – mentre lo staff medico rivaluterà le condizioni di Palomino e Scalvini: entrambi potrebbero farcela per Napoli, col difensore argentino favorito rispetto al centrale classe 2003. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 05-Mar-23 17:34