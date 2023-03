Calcio: Psg, dalla Francia “Se non rinnova Mbappè via per 200 mln”

Ma il giocatore fa sapere: "Il mio futuro non è legato alla Champions" PARIGI (ITALPRESS) – Non si fermano le voci di mercato che vorrebbero Kylian Mbappè lontano da Parigi. Nonostante il rinnovo arrivato nel 2022 l'attaccante starebbe infatti pensando ad una avventura lontano dalla capitale transalpina.Il giocatore non sarebbe soddisfatto della gestione sportiva portata avanti dalla società parigina e, secondo "L'Equipe", potrebbe non esercitare da qui a luglio l'opzione che allungherebbe il suo contratto dal 2024 al 2025. In questo caso il club potrebbe valutarne la cessione già in estate e fonti vicine alla società assicurano che il prezzo si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro. Una cifra astronomica che il Real Madrid, da tempo sulle tracce di Mbappè, non prenderebbe in considerazione preferendo aspettare che vada a scadenza. Occhio allora alla Premier dove Liverpool e Chelsea che non hanno mai nascosto il loro interesse per il fuoriclasse francese. Ieri sera però, dopo la gara col Nantes che lo ha visto diventare il miglior bomber di sempre nella storia del Psg (201 gol, superato Cavani), Mbappè è sembrato però tranquillizzare i tifosi. "Se la partita col Bayern avrà un impatto sul mio futuro? Non credo. Se legassi il mio futuro alla Champions, e non voglio mancare di rispetto al club, me ne sarei già andato molto lontano. Sono felice qui e per il momento non penso ad altro che fare felice il Psg. Giocare qui è un privilegio, sono arrivato giovane, ho imparato molto, anche come uomo, e giocare nel Psg, per me che sono nato qui, è speciale. Ho sempre detto che voglio fare la storia in Francia e nella mia città. Il record di gol era un obiettivo personale ma sono qui per centrare anche gli obiettivi di squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/glb/red 05-Mar-23 16:03