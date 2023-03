Calcio: Serie A. Semplici “Pari positivo, strada giusta per la salvezza”

Il tecnico dello Spezia: "La tensione ci ha fatto commettere qualche errore" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "La tensione della partita ci ha fatto commettere qualche errore nel primo tempo, siamo comunque sulla strada giusta". Così Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio per 0-0 maturato nel match interno contro il Verona. "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, la tensione della gara si è fatta sentire con qualche errore – ha ammesso Semplici – Nell'intervallo ho cercato di tranquillizzare la squadra che nel secondo tempo ha giocato bene, reagendo e conducendo la partita come doveva. Prendiamo questo risultato in maniera positiva, anche se la strada è quella giusta". "Da quando sono arrivato ho trovato grande disponibilità da parte della squadra, che ha preso un piglio offensivo giusto viste anche le mie idee di gioco propositivo. In avanti bisogna creare maggiore autostima nei calciatori. Questo perché servono più giocate singole – ha concluso Semplici – tirando fuori dei valori personali che ci sono". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/mc/red 05-Mar-23 15:08