Calcio: Serie a. Zaffaroni “Gara tirata, penalizzati dai cambi forzati”

Il tecnico del Verona: "Stiamo spendendo molte energie, Lazovic imprescindibile" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Siamo in un periodo della stagione in cui spendiamo molte energie, i due cambi forzati ci hanno penalizzato". Queste le parole del tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida esterna contro lo Spezia, terminata con il punteggio di 0-0. "È stata una partita tirata, era prevedibile vista la posta in palio – ha sottolineato il tecnico gialloblu – Siamo partiti bene, creando i presupposti per segnare. Nel secondo tempo lo Spezia ha fatto meglio, anche se noi abbiamo avuto la clamorosa occasione con Kallon. Nonostante i due cambi forzati e il solo slot rimasto abbiamo fatto bene". "Lazovic? Parliamo di un giocatore di grande esperienza, con grande qualità. Si tratta di un giocatore imprescindibile che ha giocate e letture importanti. In partite come quella di oggi rappresenta una grande risorsa perché può giocare non solo sull'esterno ma anche centralmente sulla trequarti. Gaich-Lasagna? Stiamo facendo un po' di rotazioni. Il momento della stagione è molto tirato – ha concluso Zaffaroni – e stiamo spendendo molte energie per una squadra che comunque non è abituata a mantenere questi ritmi di gioco fino alla fine della stagione". 05-Mar-23