Calciomercato: ManCity, idea Rabiot per sostituire Gundogan

Il tedesco potrebbe non rinnovare e a quel punto il club andrebbe sullo juventino MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City spera di convincere Ilkay Gundogan a rimanere ma se il centrocampista tedesco decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza, all'Etihad Stadium saprebbero come sostituirlo. Secondo "Football Transfers", Gundogan non avrebbe ancora deciso il suo futuro, col Barcellona che sarebbe pronto a farsi avanti se scegliesse di lasciare Manchester. A quel punto il City potrebbe andare su un altro giocatore in scadenza, Adrien Rabiot, che difficilmente prolungherà il suo contratto con la Juventus e che già la scorsa estate era stato vicino al trasferimento in Premier, sponda Manchester United. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-23 16:26